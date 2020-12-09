شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع مع ترقب التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل التفاؤل بشأن إقرار الحزمة المالية الثانية لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.



وذكرت وسائل إعلامية بأن وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" تقدم بمقترح إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بحزمة مالية قدرها 916 مليار دولار إلى رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي".



وبالتزامن مع ذلك، تستعد السلطات الصحية الأمريكية للبدء في توزيع ملايين الجرعات من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" من أجل احتواء أزمة فيروس كورونا ووقف تفشي المرض بين المواطنين.



وكشفت بيانات صادرة عن جامعة "جون هوبكينز" بأن الولايات المتحدة سجلت 200 ألف إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة فقط ليصل إجمالي الإصابات إلى 15.2 مليون حالة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.