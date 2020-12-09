شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعود للارتفاع لكنه يقلص مكاسبه عقب قفزة في المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وقلص الخام مكاسبه بعد التراجع لفترة وجيزة في ردة فعل على بيانات المخزونات الأمريكية التي شهدت قفزة ملحوظة في الأسبوع الماضي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة في بياناتها الرسمية اليوم عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 15.2 مليون برميل إلى 503.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنحو 700 ألف برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 1.1 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.1 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 17:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 45.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 46.2 دولار وأقل سعر عند 44.9 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.7% إلى 49.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 49.5 دولارا وأقل سعر عند 48.4 دولار.