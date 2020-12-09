شكرا لقرائتكم خبر تدشين أول مصنع دوائي بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقب التدشين اطلع الأمير فيصل بن سلمان على المشروعات القائمة والمنتجة، ومعدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها الخدمات اللوجستية والمرافق والبنى التحتية الداعمة لجذب وتوطين الاستثمارات، حيث وجه بتذليل كل المعوقات أمام النهوض بالقطاع الصناعي في المنطقة، باعتباره خيارا استراتيجيا نحو تحقيق التنمية المستدامة.وأوضح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم، أن منتجات المصنع تشمل الأدوية البشرية المختلفة، بالإضافة إلى الكريمات ومستحضرات التجميل المتنوعة، فيما بلغت مساحة التوسعة الجديدة 3473 م² من المساحة الإجمالية للمشروع التي تصل 13,824م².
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