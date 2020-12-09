مبادرة لتسجيل 100 شركة سعودية بالعراق

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وبين أن مجلس الأعمال السعودي العراقي، شارك في الملتقى بعدد من أوراق العمل تمثلت في مقترح إقامة منطقة تبادل تجاري في منفذ جديدة عرعر، وورقة عمل تركز على الاستثمارات بين الفرص والتحديات، إضافة إلى المبادرة السعودية لتسجيل 100 شركة سعودية بالعراق.وأوضح خلال مشاركته في أعمال ملتقى الأعمال السعودي - العراقي الذي عقد أخيرا في العاصمة العراقية بغداد، أن العراق يمتلك موارد مائية وأراضي خصبة وخبرات زراعية تمكنه من تلبية احتياجات المنطقة العربية والعالم في الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات الإنتاجية.
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