مبادرة لتسجيل 100 شركة سعودية بالعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي بمجلس الغرف السعودية المهندس محمد الخريف حرص أصحاب الأعمال على تعزيز العلاقات التجارية، والاستثمار في الميز النسبية للبلدين الشقيقين، وممكنات الاقتصاد السعودي كالصناعات الهيدروكربونية والتعدين والطاقة والصناعات الصيدلانية والغذائية وصناعات مواد البناء والتشييد، والرعاية الصحية.

وبين أن مجلس الأعمال السعودي العراقي، شارك في الملتقى بعدد من أوراق العمل تمثلت في مقترح إقامة منطقة تبادل تجاري في منفذ جديدة عرعر، وورقة عمل تركز على الاستثمارات بين الفرص والتحديات، إضافة إلى المبادرة السعودية لتسجيل 100 شركة سعودية بالعراق.

وأوضح خلال مشاركته في أعمال ملتقى الأعمال السعودي - العراقي الذي عقد أخيرا في العاصمة العراقية بغداد، أن العراق يمتلك موارد مائية وأراضي خصبة وخبرات زراعية تمكنه من تلبية احتياجات المنطقة العربية والعالم في الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات الإنتاجية.