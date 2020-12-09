شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قطاعات تصعد بالبورصة المصرية خلال جلسة الأربعاء على رأسها التعبئة والتغليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت 3 قطاعات فقط بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الورق ومواد التعبئة والتغليف، التجارة والموزعون، الأغذية والمشروبات والتبغ، بنسبة 4.93%، 1.52%، 0.69%، على التوالي، فيما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.13%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.05%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.48%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.1%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.06%.

كما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.92%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.32%، ثم قطاعي الخدمات التعلمية والعقارات بنسبة 0.22%، 0.15%، على التوالي، وأخيراً قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.03%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.6 مليار جنيه، ليغلق عند 653.569 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 777.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.68%، والعرب على 4.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.2 مليون جنيه، 146.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.1 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 128 مليون جنيه، 38.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11018 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13222 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4239 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3082 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1078 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 109 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.