شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. هبوط الذهب 6 جنيهات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء، وارتفعت 3 قطاعات فقط بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الورق ومواد التعبئة والتغليف، التجارة والموزعون، الأغذية والمشروبات والتبغ، بنسبة 4.93%، 1.52%، 0.69%، على التوالي، فيما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.13%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.05%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.48%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.1%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.06%.





وزارة التخطيط تلتقي ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمشاركة 33 سفيرا

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمشاركة 33 سفير من سفراء الدول أعضاء المنظمة ذات الثقل الاقتصادي على المستوى العالمي مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، كوريا، اليابان، وانجلترا وغيرها؛ عبر خاصية الفيديو كونفرانس وبحضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، وذلك للتباحث حول البرنامج القطري لمصر.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن اللقاء جاء بهدف حشد الدعم السياسي لمصر من خلال سفراء الدول حول نتائج الاصلاح الاقتصادي في مصر، فضلًا عن مناقشة البرنامج القطري لمصر ومحاوره الخمسة.

وتابعت السعيد أن البرنامج سيتيح لمصر تعزيز مشاركتها في اللجان الفنية ولجان العمل في مختلف المجالات التي تقوم برسم السياسات الاقتصادية والتنموية الدولية مما يُعزّز من دور مصر الإقليمي والدولي.

وأوضحت السعيد أن مصر تسعى من خلال صياغة برنامج قُطري بالتعاون مع منظمة الـتعاون الاقتصادي والتنمية إلى وضع إطار ينسق مبادرات التعاون المختلفة القائمة حالياً في عدة مجالات مع المنظمة، مضيفه أن البرنامج يستهدف كذلك دعم التنمية في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة مع تطوير آليات المتابعة والتقييم لقياس أثر السياسات.





هبوط الذهب 6 جنيهات في مصر

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بقيمة 6 جنيهات، وهى نفس قيمة ارتفاع سعر الذهب مساء أمس الثلاثاء، وجاء هبوط سعر الذهب اليوم بسبب تراجع سعر أونصة الذهب عالميا والتى تراجعت من 1872 دولارا إلى 1860 دولارا، وسط تغير فى سعر الذهب بصورة مستمرة.

سعر الذهب فى مصر، ليس بعيدا عن ما تشهده الأسواق الدولية، فسعر اونصة الذهب عالميا هى المحرك الرئيسى لسعر الذهب فى مصر، وأى تغيرات فى سعر الذهب عالميا، ستجعل سعر الذهب فى مصر يتغير هبوطا أو ارتفاعا، والأمر هنا مرتبط بأداء أسواق الأسهم وكذلك العملات عالميا، والتى تعتبر مؤثر ومحرك لسعر اونصة الذهب فى البورصات.





بريطانيا تعلق الرسوم الجمركية على سلع أمريكية لتخفيف خلاف تجارى

قالت وزارة التجارة البريطانية إن بريطانيا ستعلق بدءا من الأول من يناير رسوما جمركية فرضتها على سلع أمريكية ضمن نزاع بشأن دعم طائرات، واصفة الخطوة بأنها محاولة لخفض تصعيد نزاع مدمر في التجارة الدولية.

ويعد هذا القرار أول انحراف لبريطانيا عن سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية ويبدأ سريانه في يوم استكمال خروج بريطانيا عن القواعد واللوائح التنظيمية للتكتل ويشير إلى طموح إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة.

ويرتبط نزاع الرسوم الجمركية المتبادلة التي تُقدر بمليارات الدولارات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخلاف طويل الأمد بشأن دعم الدولة لشركتي إيرباص وبوينج لصناعة الطائرات.

وقالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس في بيان "في نهاية المطاف، نريد منع تصعيد النزاع والتوصل لتسوية عبر التفاوض كي يتسنى لنا تعميق علاقتنا التجارية مع الولايات المتحدة ووضع نهاية لكل هذا".

وعلى الرغم من أن بريطانيا انفصلت رسميا عن الاتحاد الأوروبي في يناير، فإنه بموجب بنود مرحلة انتقالية مدتها 11 شهرا لترتيبات الانفصال فإنها انضمت للاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية قيمتها أربعة مليارات دولار في نوفمبر.





رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع رئيس الغرفة الألمانية جذب مزيد من الاستثمارات

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة Jan Noether – الرئيس التنفيذي للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، وذلك لتنسيق الجهود نحو تقديم الدعم لكافة الشركات الالمانية العاملة في مصر وتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بجذب الاستثمارات الجديدة والتوسع في المشروعات الألمانية القائمة.

وجاء اللقاء في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع ممثلي مجتمع الأعمال الألماني وكبرى الشركات الألمانية في مصر.

وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة الاستثمار أهم الإجراءات الميسرة التي تقوم بها هيئة الاستثمار لمتابعة سير عمل الشركات ودورها في تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، كما أوضح حرص الهيئة على تشجيع كبرى الشركات العاملة في مصر على التوسع وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الهيئة تتبع استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار من حيث عرض فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات ذات الأولوية على الدول والشركات المستهدفة.

واتفق الجانبان على ترتيب لقاءات مكثفة بمقر الهيئة مع ممثلي الشركات الألمانية المستهدفة لمناقشة الفرص الاستثمارية محل الاهتمام فضلا عن تعزيز التعاون لجذب مزيد من الاستثمارات الالمانية إلى مصر.

جهاز تنمية المشروعات يسوق منتجات مشروعات الشباب بكبرى السلاسل التجارية العالمية

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ومجموعة الفطيم (كارفور) بهدف تسويق منتجات مشروعات الشباب في مختلف فروع كارفور داخل مصر وخارجها والاستفادة من كافة الخدمات التسويقية التي تقدمها هذه السلاسل التجارية العالمية لفتح أسواق ومنافذ جديدة للمنتجات المصرية المتميزة التي يتم انتاجها من خلال قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

قام بالتوقيع كل من الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات و جان لوك جرازياتو مدير "كارفور مصر" لدى "ماجد الفطيم للتجزئة"، وذلك بحضور المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ هيرفيه ماجيديه الرئيس التنفيذي لعمليات كارفور في الشرق الأوسط ولفيف من قيادات وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات.

وأكدت نيفين جامع، أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بالاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعمه تسويقيا لضمان استمرار هذه المشروعات ورفع انتاجها وقدرتها علي توفير فرص عمل ومشاركتها الفعالة في التنمية الاقتصادية.