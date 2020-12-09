شكرا لقرائتكم خبر عن "غرفة القاهرة التجارية " : استثمارات الفرنشايز فى مصر تقدر بنحو 90 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الوسيمى ، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ، أن إجمالى استثمارات الفرنشايز فى مصر تقدر بنحو 90 مليار جنيه ، موضحا فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن المهندس إبراهيم العربى ، رئيس اتحاد الغرف التجارية، خلال افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولى للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط "بيزنكس 2020"، أن مشروعات الفرنشايز توفر نحو 900 ألف فرصة عمل مباشرة و1.600 مليون فرصة عمل غير مباشرة، مشيإلى أن المعرض يعد فرصة للتطوير وتوفير فرص أكبر للعمل والدخول فى أسواق جديدة، وجذب مزيد من الاستثمار .

وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، فى تصريحات صحفية ، أن الوزارة نجحت بشكل كبير فى تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الأساسية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وهو ما نتج عنه عدم حدوث أى أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وأيضا عدم تحريك الأسعار فى الوقت الذى شهدت فيه دول ذات اقتصاديات كبرى فى العالم أزمة كبيرة من نقص السلع وأيضا زيادة فى الأسعار، مشيرا الى وجود ما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعى ومؤشر جغرافى وأيضا بيانات 5 ملايين منشأة فى السجل التجارى.