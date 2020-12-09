تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء 9-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بقيمة 6 جنيهات، وهى نفس قيمة ارتفاع سعر الذهب مساء أمس الثلاثاء، وجاء هبوط سعر الذهب اليوم بسبب تراجع سعر أونصة الذهب عالميا والتى تراجعت من 1872 دولارا إلى 1860 دولارا، وسط تغير فى سعر الذهب بصورة مستمرة.أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب 18 سجل 692 جنيها سعر جرام الذهب 21 سجل 807 جنيهات سعر جرام الذهب 24 سجل 922 جنيها وتباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 9-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ليستقر الدولار اليوم عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى 20.84 جنيه للشراء، 21.04 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.80 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع، وذلك مقارنه بأسعار أمس الثلاثاء، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدولار اليوم: 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى:18.89 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: 20.84 جنيه للشراء، 21.04 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: 48.65 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.

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