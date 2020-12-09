تعرف على سعر الذهب السعودى "عيار 22" اليوم الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 9-12-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 224.46 ريال سعودى.
تراجعت أسعار الذهب عن ذروة أسبوعين اليوم الأربعاء فيما دفعت تطورات مشجعة للقاح فيروس كورونا المستثمرين لشراء الأسهم عالية المخاطر مع صعود الأسهم العالمية لمستويات قياسية.
ونزل الذهب في السوق الفورية 0.7 % إلى 1858.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1875.07 دولار أمس الثلاثاء، بينما فقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 % إلى 1864 دولارا.
وقال هارشال باروت من ميتلز فوكاس "التحرك في الاسواق العالمية يتأرجح بين تفاؤل مدفوع باللقاح وآمال بتحفيز مالي أمريكي... لذا فإن معنويات المخاطرة إيجابية".
سعر الذهب عيار 22 بنحو 205.75 ريال بما يعادل 54.85$
سعر الذهب عيار 21 بنحو 196.40 ريال بما يعادل 52.35$
سعر الذهب عيار 18 بنحو 168.34 ريال بما يعادل 44.88$
بنحو 130.93 ريال بما يعادل 34.90$سعر الذهب عيار 12
بنحو 112.23 ريال بما يعادل 29.92$سعر أوقية الذهب
بنحو 6,981 ريال بما يعادل 1,861$سعر جنيه الذهب
بنحو 1,571 ريال بما يعادل 418.84$سعر كيلو الذهببنحو 224,455 ريال بما يعادل 59,833$
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