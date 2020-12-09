شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يتكبّد خسائر لحظية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر الذهب بقوة ليختبر الدعم المحوري 1838.00 وارتد صعوداً من هناك، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للجلسات القادمة، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، والذي يستهدف مستويات 1900.00 ثم 1928.60 كمحطات رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 1838.00 سيسبب تحولاً مهماً في الاتجاه نحو الانخفاض.

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