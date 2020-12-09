شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو تحت الضغط السلبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي قوي ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 1.2040، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى السيناريو الإيجابي الرئيسي قائماً للفترة القادمة، مع التذكير بأن اختراق 1.2150 سيقدّم حافز إيجابي قوي يساهم بدفع السعر للتوجه نحو الهدف الرئيسي التالي عند 1.2300.

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