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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان التقى بمقر وزارة المالية بالرياض بوفد وزاري من جمهورية إندونيسيا برئاسة الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية، لوهوت بنسار بانجايتان، يرافقه وزير الدولة لشؤون الشركات المملوكة للدولة إريك توهير. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية وإندونيسيا وسبل تطويرها، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. حضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة المالية، وكبار المسؤولين من إندونيسيا. حضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة المالية، وكبار المسؤولين من إندونيسيا.

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