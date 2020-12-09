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وأكد مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس عمر الشملان، خلال إلقائه لكلمة المملكة، على التطلع لاستمرار التعاون مع المنظمة وفقا لرؤية 2030، والأهداف المرجوة منها، من خلال تعزيز المبادرات المتعلقة بالتنمية الصناعية، وخلق فرص وظيفية للشباب الطموح من كلا الجنسين، وتطبيق أعلى معايير الأداء والجودة المتعلقة بالسلامة والصحة وحماية البيئة، مشددا على سعي المملكة من خلال رؤية 2030 إلى توسيع مقومات التنمية المستدامة وتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية.ولفت الشملان إلى أن المملكة حرصت على ترسيخ أطر التكامل والتعاون الدولي لتحقيق اقتصاد عالمي أكثر استقرارا، والحفاظ على التقدم التنموي، من خلال ترأسها لمجموعة العشرين (G20) التي سعت من خلالها على إتاحة الظروف لخلق اقتصاد أكثر استدامة، ودعم رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي.
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