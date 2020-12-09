العمل المرن يمكن السعودي من الالتحاق بأكثر من وظيفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العمل المرن واحد من أنماط العمل الجديدة التي ترعاها الوزارة للمواءمة بين متطلبات سوق العمل واحتياجات الباحثين عنه، وخلق مزيد من الوظائف القائمة على أساس التعاقد المرن بين المنشأة والموظف.

وأطلقت الوزارة في العاشر من مايو الماضي (18 رمضان 1441) تنظيم العمل المرن، في خطوة نحو حوكمة هذا النمط من الوظائف، الذي يمكن العامل السعودي من الالتحاق بوظيفة واحدة أو أكثر يحسب أجرها على أساس الساعة، شرط أن تقل ساعات العمل عن نصف ساعات عمل المنشأة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن أسلوب العمل المرن يمكن المنشآت من استقطاب كوادر وطنية لإنجاز مهام وظيفية محددة لا تتطلب توظيفا كاملا، وتلبية احتياجاتها التشغيلية الطارئة في أيام المواسم مثل الأعياد والإجازات.

ويتميز العمل المرن بانخفاض تكاليفه المالية في مقابل تكاليف العمل بدوام كامل؛ إذ لا يلزم تنظيم العمل المرن منح الموظف إجازة مدفوعة الأجر، ومكافأة نهاية خدمة، وتأمينا طبيا، وإلحاقا بنظام ساند والأخطار المهنية.

وعلى صعيد الأفراد، فإن أسلوب العمل المرن يتيح لهم الاستفادة من وظيفة إضافية بعقد رسمي موثق يحفظ حقوقه، جنبا إلى جنب تمكين الكوادر الوطنية حديثة التخرج من صقل مهاراتهم الوظيفية قبل الحصول على وظيفة بدوام كامل، وتوفير وظائف إضافية لزيادة الدخل المادي إلى جانب الوظيفة الأساسية.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الوظائف المرنة تلبي احتياجات العديد من القطاعات التجارية في سوق العمل، مثل المجمعات التجارية، والمطاعم، والفنادق، والترفيه، والنقل وتوصيل الطلبات وغيرها.

مزايا العمل المرن:

تنظيم الأعمال التي لا تحتاج إلى عقد عمل دائم

عقود ملائمة للاحتياجات الطارئة والموسمية

توفير الوظائف

رفع جاهزية الباحثين عن عمل

تمكين المرأة من العمل في ظل الفرص المتاحة

تقليل نسب البطالة

أهم البنود التنظيمية:

للسعوديين فقط

لا يخضع لجميع أنواع الإجازات، نهاية الخدمة، فترة التجربة

يلتزم الموظف بعدم منافسة صاحب العمل بحسب المادة الـ83

يخضع لاختصاص المحاكم العمالية

عقد الكتروني محدد المدة

منافع النظام للقطاع الخاص:

الأجر على أساس الساعة

حفظ حق الطرفين بعقد موثق

إجازات غير مدفوعة التكاليف

سد الاحتياج للمهام التي لا تحتاج لدوام كامل

الاحتساب في «نطاقات»

بدون تأمين طبي

العمل في أوقات الإجازات

بدون مكافأة نهاية الخدمة

بدون تسجيل في نظام ساند والأخطار المهنية

القطاعات المستهدفة:

الفنادق

المطاعم

الكافيهات

الرعاية الصحية

الترفيه

الإعلام والتسويق

المحاماة

التقنية

السياحة

النقل وتوفير الطلبات

آلية احتساب ساعات العمل