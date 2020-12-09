شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مستشفيات «إن إم سي» في الإمارات للبيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن أوصياء مشغل المستشفيات المكروب «إن.إم.سي هيلث» يستطلعون مدى اهتمام مشترين محتملين لنشاط الشركة في الإمارات.

أوضح أحد المصادر أن بيع أكبر أصول الشركة، والذي سيشمل أيضا أعمالها في سلطنة عمان، قد يدر حوالي مليار دولار. يأتي ذلك عقب إطلاق الأوصياء ألفاريز أند مرسال عملية في أغسطس/ آب لبيع الأنشطة الخارجية لمجموعة إن.إم.سي مثل وحدات الخصوبة.

وأخضعت «إن.إم.سي» التي أسسها رجل الأعمال الهندي المقيم في الإمارات بي. آر. شيتي الممنوع منتصف السبعينيات، للوصاية في أبريل /نيسان عقب اضطرابات بخصوص أوضاعها المالية واكتشاف دين بـ 6.6 مليار دولار. وشيتي الموجود في الهند ممنوع من السفر بأمر من المحكمة.

وقالت المصادر إن الأوصياء سيعرضون خيارين على دائني «إن.إم.سي» بحلول فبراير/ شباط: البيع الصريح للأصول أو إعادة تنظيم النشاط. وأضاف أحد المصادر أنه سيتعين على المقرضين التصويت بحلول أبريل/ نيسان للخيار الذي يحبذونه.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، إن بنك الاستثمار بيريلا واينبرج بارتنرز، أرسل إعلانا تمهيديا قبل نحو أسبوع عن مزاد واسع النطاق.

تضمن الإعلان أعمال إن.إم.سي في الإمارات وعُمان ومستشفى الزهراء في الشارقة ومركز فقيه للإخصاب وكوزمي سيرج.

أُرسل الإعلان إلى طيف واسع من المستثمرين شمل لاعبين استراتيجيين إقليميين وصناديق ثروة سيادية وشركات استثمار مباشر، بحسب المصادر.

تُقدم عروض إبداء الاهتمام في موعد أقصاه 15 ديسمبر/ كانون الأول، متضمنة تقييما أوليا، وفقا للمصادر الثلاثة.

وقالوا إن مقرضي إن.إم.سي يريدون الحصول على تقدير مبكر للتقييم من أجل تكوين فكرة عامة سريعة قبل الشروع في عملية بيع رسمية في يناير /كانون الثاني.

وأضاف أحد المصادر أنهم يريدون التأكد من أن المشترين المحتملين لا يعرضون أسعارا بخسة استغلالا لوضع «إن.إم.سي هيلث». (رويترز)