شكرا لقرائتكم خبر عن "مبرد القابضة" تبيع كامل حصتها في "باتك" مُقابل 1.7 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مبرد القابضة عن قيامها بإبرام اتفاق لبيع كامل حصة ملكيتها في شركة باتك للصناعة، بإجمالي مبلغ قدره 1.7 مليون دينار.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق تضمن سداد ذمم الشركة الأم طرف الشركة التابعة، مُشيره إلى أنه جاري العمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام الاتفاق.

وأفادت مُبرد بأن عملية البيع سينتج عنها تسجيل خسارة انخفاض في قيمة استثمار بشركة تابعة مُصنفة كموجودات غير متداولة مُحتفظ بها للبيع بمبلغ 44.745 ألف دينار.

هذا وسيترتب على الاتفاق إعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات المُتعلقة بالشركة التابعة المُستبعدة كموجودات ومطلوبات مُتعلقة بعمليات غير مُستمرة لحين إتمام عمليات نقل الملكية لدى الجهات الرسمية.

ونوهت مُبرد إلى أن الأثر الناجم عن صفقة البيع سوق ينعكس على البيانات المالية للشركة في العام الجاري المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن مبرد حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 60% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 263.2 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 658.3 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2019.