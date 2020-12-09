شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ريت يوقع اتفاقية تمويل مع بنك الرياض بقيمة 540 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الرياض المالية عن توقيع صندوق الرياض ريت اتفاقية تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض بقيمة 540 مليون ريال مقابل رهن عقارات مدرة للدخل وسند لأمر.

وأفاد مدير النصدوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن مدة التمويل تبلغ 5 سنوات ميلادية قابلة للتمديد ثلاث سنوات أخرى، على أن يتم السداد دفعة واحدة بعد خمس سنوات من كل عملية سحب.

وأشارت الرياض المالية إلى أن هذه التسهيلات ستستخدم في تمويل الاستحواذ على أصول واستثمارات جديدة ومشاريع لصندوق الرياض ريت ويتوقع مدير الصندوق أن تكون نتائجه إيجابية على الصندوق.

يشار إلى أنه في نهاية الشهر الماضي تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 34.339 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الثاني من عام 2019، بقيمة 42.924 مليون ريال، بالإضافة إلى توزيع أرباح بقيمة 41.207 مليون ريال عن النصف الأول من 2019.