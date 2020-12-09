شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يعاود الارتفاع بعد استيعاب بيانات الواردات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب استيعاب بيانات الواردات الصينية من المعدن الصناعي.



كانت بيانات حكومية قد أظهرت هذا الأسبوع انخفاض واردات الصين من النحاس إلى 6.17 مليون طن خلال العام الجاري مقارنة بعام 2019.



وأشارت البيانات أيضا إلى أن الصين استوردت 1.83 مليون طن من النحاس خلال الشهر الماضي مقارنة بالصادرات التي سجلت 424.02 طن.



ولا تزال الأسواق في ترقب لإشارات التعافي الاقتصادي بالتزامن مع البدء في توزيع لقاحات فيروس كورونا والقضاء على الأزمة.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 3.51 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.53 دولار وأقل سعر عند 3.49 دولار.