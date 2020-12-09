شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة وجمارك دبي توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات العمل المشتركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع دائرة جمارك دبي لتعزيز وتطوير التعاون في مجالات العمل المشتركة بما يساهم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية واستراتيجية حكومة دبي في تعزيز الأمن والأمان، وذلك خلال فعاليات أسبوع معرض جيتكس للتقنية 2020، المُقامة في مركز دبي التجاري العالمي.

ووقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعن طرف دائرة جمارك دبي، منصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات بحضور موظفي الجانبين.

وأكد اللواء المنصوري أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الطرفين على بناء وتعزيز أواصر التعاون بينهما بشكل فعال وخلق شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة وفق نظام مؤسسي يكفل تطوير وتعزيز هذه العلاقات بما يصب في مصلحة المجتمع وتحقيق الأجندة الوطنية واستراتيجية حكومة دبي في تعزيز الأمن والأمان للوطن والمواطن.

وأشار المنصوري إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات من الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز التعاون مع مختلف الدوائر الحكومية بما يحقق الأهداف المشتركة بين الجانبين سعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً أيضاً على تعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة وبما ينعكس على مسيرة التنمية في الإمارة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبير والاستثنائية التي تقوم بها جمارك دبي في خدمة الوطن.

ومن جانبه، أثنى منصور المالك على التعاون الوثيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم في عام الاستعداد للخمسين يأتي في إطار حرص الطرفين على الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أكثر تطوراً لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لمئوية الإمارات 2071 بما يضمن الأمن والرخاء للأجيال القادمة.

وقال منصور المالك إن مذكرة التفاهم جاءت انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات الاستراتيجية نحو تعزيز التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والمعارف بين الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في دبي والعمل بروح الفريق الواحد بما ينعكس على مسيرة التنمية في الإمارة، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات في مجال التدريب وتطوير الكادر الوظيفي وتشكيل فرق عمل مشتركة وتبسيط الإجراءات لتحسين العمليات والخدمات المقدمة والربط الالكتروني المشترك سيدفع لرفع كفاءة الأداء وفق رؤية حكومة دبي في استشراف المستقبل والمضي بخطى ثابتة لتحقيق الريادة في مختلف المجالات وأن تصبح دبى أذكى مدن العالم بالتحول التقني في جميع خدماتها.

وتنص المذكرة على تطوير أنشطة العمل بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالربط الاستراتيجي، والعمل المؤسسي المتكامل عبر ربط العمليات المشتركة، وقياس ومتابعة مؤشرات العمل، والابتكار في الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات في الاختصاصات المشتركة.

ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى دعم قنوات التواصل بينهما، وتعزيز الربط الإلكتروني بين أنظمة الطرفين وتخليص المعاملات إلكترونياً، إلى جانب دعم علاقات الشراكة بين الطرفين لتحسين وتبسيط إجراءات العمليات والخدمات المقدمة لتطوير الأداء ورفع الكفاءة، وتعزيز أطر تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية والدراسات ذات العلاقة باختصاصات الطرفين.

كما وتنص المذكرة على التنسيق والتعاون في مجال الدورات التدريبية وورشة العمل وتشكيل فرق العمل في المجالات التخصصية إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمبادرات المجتمعية ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة.