شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع قرابة 1.5% قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط ارتفاعها بقرابة 1.5% مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليستأنف الخام الأمريكي مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ،ويواصل خام برنت صعوده لليوم الثاني على التوالي ، بفضل الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ،والتي يطغي تأثيرها على بيانات أولية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 1.5% إلى مستوي 46.23$ ، من مستوى الافتتاح عند 45.59$، وسجل أدنى مستوي عند 45.36$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.5% إلى مستوي 49.52$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 48.79$ ، وسجل أدنى مستوي عند 48.56$.

عند تسوية الأمس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 46.66$ للبرميل ، فى المقابل صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4%.

بدأت بريطانيا رسميا يوم الثلاثاء أول حملة تطعيم ضد فيروس كورونا ،بعدما منحت السلطات الصحية ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح المطور من شركتي فايزر و بيونتيك.

وفى الولايات المتحدة ،تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بتلقيح 100 مليون أمريكي بعد توليه منصبه رسميا فى كانون الثاني /يناير المقبل.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية يوم الأربعاء أن اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المطور من شركة " سينو فارم " أظهر فعالية بنسبة 86% خلال المرحلة الثالثة من التجارب البشرية.

تدعم تلك التطورات الإيجابية أسواق الطاقة، حيث من المتوقع أن يتحسن الطلب على الوقود مع تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد استخدام اللقاحات على نطاق واسع.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 4 كانون الأول/ديسمبر، فى رابع زيادة أسبوعية على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.4 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 0.9 مليون برميل ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.