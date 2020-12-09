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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى يستقر اليوم الأربعاء 9-12-2020 عند 4.07 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 9-12-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.
وتراجع الدولار إلى 6.4975 ين في التعاملات الخارجية و6.5229 في التعاملات الداخلية، مما يضع اليوان عند ارتفاع بأكثر من عشرة بالمئة من مستويات متدنية سجلها في مايو، بدعم من انخفاض الدولار ودخول تدفقات منتظمة على الأسهم والسندات الصينية.
واستقر الإسترليني، الذي مُني بخسائر كبيرة في ظل تأزم المفاوضات التجارية، مقابل الدولار المتراجع لكنه يظل في حالة من القلق مع الاقتراب من اجتماع الزعيمين.
ولم يطرأ تغير يُذكر على الين الياباني عند 104.14 للدولار، لكن جيه.بي مورجان يتوقع أنها مسألة وقت قبل أن يكسر المستوى النفسي الرئيسي عند 100 في ظل إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) على أوضاع نقدية بالغة التيسير.
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.
4.22 جنيه للبيع.
4.10 جنيه للشراء
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
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