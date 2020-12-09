شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يعاود الارتفاع - تحليل – 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم هاني ويل (HON) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.46% بما يعادل 0.97 نقطة ليستقر على سعر 212.07 دولار، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 206.26، ليستهدف مستوى المقاومة 220.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد