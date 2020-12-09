شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي ومهاجمة مستوى المقاومة المحوري 23.92، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 23.92 ليؤكد السهم على عزمه مواصل الصعود، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 26.97.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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