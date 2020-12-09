شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل – 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم آي بي إم (IBM) الصعود في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.81% بما يعادل 1.01 نقطة ليستقر على سعر 125.71 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 119.95، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 135.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد