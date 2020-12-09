شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يستعيد تعافيه – تحليل – 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جونسون آند جونسون (JNJ) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.73% بما يعادل 2.58 نقطة ليستقر على سعر 151.55 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 145.67، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 155.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد