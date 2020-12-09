شكرا لقرائتكم خبر عن «فلاي دبي» أول ناقلة من الإمارات توفر رحلات مباشرة للعاصمة الشيشانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت فلاي دبي، الأربعاء، أنها ستبدأ رحلاتها إلى غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان. وستعمل الرحلات بين مطار دبي الدولي ومطار غروزني مرتين أسبوعياً، اعتباراً من 17 ديسمبر/كانون الأول 2020. وستكون فلاي دبي أول شركة طيران تقدم رحلات مباشرة على هذا المسار من دولة الإمارات.

تشغل فلاي دبي رحلات إلى روسيا منذ العام 2010، وتوفر للمسافرين من الإمارات وعبر شبكة فلاي دبي وطيران الإمارات المشتركة سهولة الوصول إلى موسكو والمدن الروسية الكبرى الأخرى. وتعمل الناقلة على زيادة عملياتها بشكل مطّرد منذ يوليو/تموز، وتواصل تشغيل جميع رحلات الشحن ورحلات العودة إلى الوطن، بالإضافة إلى رحلاتها المنتظمة. ستتيح الخدمة الجديدة لغروزني للمسافرين الوصول إلى دبي ووجهات العطلات الأخرى عبر شبكة الناقلة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «منذ بدء عملياتنا في عام 2009، التزمنا بفتح خطوط جديدة للأسواق غير المخدومة برحلات طيران؛ لإتاحة الفرصة لمزيد من الناس للسفر أكثر. ومع استمرار المزيد من الدول في رفع القيود المفروضة على السفر الدولي فإننا نتوقع زيادة الطلب على السفر خلال موسم العطلات الشتوية، ونحن سعداء اليوم بالإعلان عن بدء الرحلات إلى غروزني».

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: «لطالما كانت روسيا سوقاً مهماً لفلاي دبي. ومن خلال الخط المباشر الجديد بين دبي وغروزني، نواصل دعم وتسهيل تدفق حركة السفر والتجارة والسياحة من الأسواق التي كانت تفتقر إلى الرحلات الجوية في السابق».

تقع غروزني على نهر سونزا، وهي عاصمة جمهورية الشيشان وتشتهر بكونها مركز شمال القوقاز. وتحتوي المدينة على كثير من المعالم، بما في ذلك العمارة الحديثة، ومراكز التسوق والمعالم السياحية مثل مسجد قبة غروزني المركزي.

وستكون رحلات هذه الوجهة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سهولة عبر مطار دبي إلى 155 وجهة بين كل من شبكة طيران الإمارات وشبكة فلاي دبي، بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.