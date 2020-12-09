شكرا لقرائتكم خبر عن «طاقة أبوظبي» تستعرض برنامج «تطوير قدرات نمذجة الطاقة» خلال «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استعرضت دائرة الطاقة في أبوظبي، خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، برنامج «تطوير قدرات نمذجة الطاقة»، الذي يُشكل جزءاً من الرؤية الاستراتيجية لدائرة الطاقة في تعزيز قطاع الطاقة في أبوظبي، وتمكينه وزيادة جاهزيته لمواكبة مختلف المتغيرات في المستقبل.

وتشارك الدائرة في جناح حكومة أبوظبي في الفعالية تحت فئة «الخدمات الحكومية»، حيث تعرض آخر التحديثات لخدماتها الرقمية وآفاق التكامل مع نظام خدمات حكومة أبوظبي «تم»، تماشياً مع استراتيجية الإمارة للتحول الرقمي.

ويقدم برنامج «تطوير قدرات نمذجة الطاقة» حلولاً لمختلف التحديات، وتحقيق عدد من الأهداف أهمها، تعزيز قدرات دائرة الطاقة في أبوظبي لقيادة قطاع الطاقة وتلبية كافة متطلباته، من أجل تطوير نموذج متطور للطاقة، بما يدعم اتخاذ القرار في كامل المنظومة، بالتعاون مع مختلف الجهات المرخصة والشركاء الاستراتيجيين. بالإضافة إلى ذلك، يسعى البرنامج إلى تعزيز الشفافية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من صنع السياسات، وتطبيق آليات الرقابة التنظيمية، وكذلك دعم الجهود المستمرة لتحقيق أهداف والتزامات أبوظبي فيما يتعلق بتطوير قطاع الطاقة، وتحقيق الاستدامة.

ويقدم برنامج «تطوير قدرات نمذجة الطاقة» آليات التنبؤ المالي، وتقدير حجم الانبعاثات وقياس احتياطي الطاقة ونتائج كامل منظومة الطاقة التي تسهل التخطيط لتطوير كامل المنظومة.

وبدوره، قال محمد جمعة بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تستند استراتيجيتنا في دائرة الطاقة إلى الحاجة إلى تعزيز قدرات قطاع الطاقة في أبوظبي، وإمداده بكافة النظم والأدوات المتطورة والحديثة، والعمل على تعزيز فعالية منظومة اتخاذ القرار. وبالنظر إلى تطور قطاع الطاقة في أبوظبي وزيادة قدرته الإنتاجية وتنوع مصادر الطاقة، أصبحت هناك حاجة ملحة لتطبيق تقنيات محاكاة نظم الطاقة لتعطينا نتائج واستنتاجات وتنبؤات أكثر دقة وشمولية، وتعكس في الوقت نفسه كافة عناصر منظومة الطاقة لتدعم مساعينا نحو التخطيط المستقبلي لكامل قطاع الطاقة في الإمارة».

وأضاف: «يمثل برنامج تطوير قدرات نمذجة الطاقة خطوة مهمة في تحقيق أهدافنا. حيث سعت دائرة الطاقة إلى تطبيق البرنامج الرائد لتلبية متطلبات القطاع سريع التطور، من خلال تحليل بيانات القطاع ومضاعفة فرص الاستفادة منها. ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في تطبيق أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في كامل منظومة الطاقة في الإمارة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج خلال زمن قياسي، وتعزيز قدراتنا على مواكبة مسيرة النمو والتطور في كامل قطاعات أبوظبي الاقتصادية، وتلبية احتياجاتها من الخدمات في المستقبل».

وفي إطار تطبيق برنامج تطوير قدرات نمذجة الطاقة، دخلت دائرة الطاقة في شراكة مع شركة Energy Exemplar، الرائدة عالمياً في برامج محاكاة وتحليلات الطاقة والمياه، وذلك للاستفادة من تطبيق Plexos لإدارة المتغيرات ودعم اتخاذ القرارات في كامل منظومة الطاقة.

ويقدم التطبيق مجموعة من الميزات المتقدمة، بما في ذلك أداة تسمح بعرض المخرجات بشكل مرئي. حيث يوفر أربع وظائف رئيسية، هي التنبؤ بأسعار الطاقة إقليمياً، وتحليل الملفات التنظيمية، ووضع ميزانية الوقود، والتنبؤ المالي. ويتكون التطبيق أيضاً من آليات رقمية متكاملة تشكل منظومة تعمل في انسجام تام لعرض المشاكل ذات المديين القصير والبعيد.

وتسمح ميزة النمذجة الخاصة به بإدراج أنواع مختلفة من الوقود وعقود الوقود، ونقل الطاقة وخطوط المياه، وتطوير وحدات إنتاج الطاقة ومعالجة القيود الفنية، بالإضافة إلى نمذجة أحجام الانبعاثات الناتجة عن منظومة الطاقة، واحتياطيات الطاقة وقدرات البطاريات العاملة، فضلاً عن توفير إمكانية تشغيل العديد من المهام بشكل متزامن أو متتابع على التطبيق؛ لتلبية المتطلبات المتنوعة لإدارة منظومة الطاقة بكفاءة وفاعلية.