شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 48.95 دولار لبرنت و45.69 دولار لغرب تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم 48.95 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 11 سنتا أو ما يوازي 0.2% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45.69 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 9 سنتات أو ما يوازي 0.2%.

وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا، ليقلص الخام خسائر تكبدها في وقت سابق، وسط أنباء إيجابية عن لقاحات كوفيد-19 عززت آمال المستثمرين بتعافي الطلب على الوقود مما طغى على القلق إزاء قفزة غير متوقعة لمخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي وفقا لرويترز حيث أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكى، أن مخزونات النفط الخام فى، الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضى، في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 584 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر تشرين الأول لتصل إلى حوالي 490.6 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 1.2 مليون برميل وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات البنزين انخفضت 1.6 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره 1.8 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ستة ملايين برميل في حين كان من المتوقع أن تنخفض 1.7 مليون برميل وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 70 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

واتفقت أوبك وروسيا الخميس على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا، لكنهما أخفقتا في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقا للفترة المتبقية من السنة وختم الخامان الأسبوع الماضي على مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.