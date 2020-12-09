شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية ورئيس اتحاد الغرف التجارية يكرمان سيدات الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سيدات الأعمال . وجاء ذلك اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الذي نظمه مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية بديوان عام المحافظة. وأثني محافظ الإسماعيلية علي دور الاتحاد العام للغرف التجارية في دعم سيدات الأعمال في مختلف الأنشطة مشيدا أيضا بدور سيدات الأعمال في محافظة الإسماعيلية. وأشاد المهندس إبراهيم العربي بدور سيدات الأعمال في مختلف المجالات وأن اتحاد الغرف التجارية يساند هذا الدور بقوة في مختلف المحافظات. وأكد المهندس أحمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية علي دعم الغرفة لسيدات الأعمال للتوسع في الأنشطة وتنوعها. واستعرضت الدكتورة دينا ياقوت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية ورئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة نشاط المجلس ودور سيدات الأعمال في الأنشطة المختلفة.

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