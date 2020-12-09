شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تستهدف شحنات فحم كورية شمالية بعقوبات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها وضعت على قائمة سوداء ست شركات، بعضها في الصين، وأربع سفن اتهمتها بنقل شحنات فحم كورية شمالية بشكل غير قانوني.

وحظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صادرات كوريا الشمالية من الفحم في 2017. وشدد المجلس، الذي يضم في عضويته 15 دولة، بالإجماع العقوبات منذ 2006 في محاولة لتقليص التمويل لبرامج بيونج يانج النووية وللصواريخ الباليستية.

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي في بيان إن كوريا الشمالية "تواصل مخالفة قرار الأمم المتحدة حظر تصديرها للفحم، وهو مصدر رئيسي للدخل يساعد في تمويل برامجها لأسلحة الدمار الشامل".

وأضاف "نظام كوريا الشمالية عادة ما يستخدم عمال السخرة من معسكرات الاعتقال في أنشطة التعدين ومنها استخراج الفحم مستغلا شعبه لتطوير برامجه غير المشروعة".

وأفاد تقرير سنوي لمجلس الأمن من مراقبين مستقلين للعقوبات في وقت سابق هذا العام أن كوريا الشمالية استمرت في مخالفتها لقرارات المجلس "عن طريق صادرات بحرية غير مشروعة للسلع الأولية ومنها الفحم والرمل" في 2019 مما حقق لها مكاسب بمئات الملايين من الدولارات.

ويجمد الإجراء الأمريكي أي أصول أمريكية للجهات المفروضة عليها العقوبات ويمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معها.

وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال عن الإجراء إن بكين تفي بالتزاماتها الدولية وتعارض قيام الدول بفرض عقوبات من جانب واحد على شركات صينية.

وقال للصحفيين في بكين اليوم الأربعاء "الصين ستواصل حمايتها الصارمة للمصالح والحقوق المشروعة للشركات والأفراد الصينيين".