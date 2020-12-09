شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: "فرخندة حسن" أحد رموزِ العملِ النسائيّ المصريّ على مدارِ التّاريخِ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدكتورة "فرخندة حسن" أحد رموزِ العملِ النسائيّ المصريّ على مدارِ التّاريخِ، والتي قدمتْ للمرأةِ المصريةِ والمجتمع المصريّ إسهاماتٍ، تضعُها في مصافِ رائداتِ العملِ النسائيّ ليس في مصر فقط، بل على مستوى العالم.

أضافت السعيد أن الدكتورة "فرخندة حسن" نجحت أن تعطي مثالًا ونُموذجًا، يُحتذى به للمرأةِ المصرية، فمِن دراسةِ الجيولوجيا والتفوقِ العلمي إلى العملِ الاجتماعيّ والسياسي والبرلماني لأكثرِ من نصفِ قرنٍ.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الدكتورة فرخندة حسن قرّرت أن تصنعَ لنفسِها مكانًا ومكانةً في مجالِ من أصعبِ المجالاتِ وهو علم الجيولوجيا وتحدت كلَّ الظروفِ لتحصل على منحةِ للدراسةِ في الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ، وتذهبُ بعلمِها لدراسةِ صخورِ القمر، كما قررت أن تُساعدَ مجتمعَها وتدخلُ إلى العملِ العامِ والعملِ البرلمانيّ لأكثر من 35 سنة تُدافعُ عن حقوقِ المرأةِ المصريةِ ومكتسباتِها ثم جاءت على رأسِ المجلسِ القومي للمرأةِ الذي أصبحَ منارةً وحصنًا للمرأةِ المصرية.

وفي نهاية كلمتها قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية "إننا اليومَ نجتمعُ ليس فقط لتأبينِ روح الدكتورة "فرخندة حسن" ولكن أيضاً لنتعاهدَ على الاستمرارِ في دعمِ كلِّ ما آمنت به "فرخندة حسن" من تحقيقِ المساواةِ الكاملة بين الجنسينِ وهو أحدُ أهمِ الأهدافِ التنمويةِ وأحد أهمِ محاورِ رؤية مصر 2030 التي نحرصُ على تحقيقِها بشكلٍ كامل خلال الفترةِ القادمة".

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حفل تأبين الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة سابقًا.