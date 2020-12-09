شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة ليقترب من حاجز 0.7500، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 0.7530، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 0.7375.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7380 والمقاومة 0.7500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد