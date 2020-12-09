شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت مكاسب ملحوظة هذا الصباح ليختبر المقاومة المحورية 49.40، ولا يزال دونها حتى الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بالتحرك عند مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 46.50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 49.40 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.50 والمقاومة 49.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط