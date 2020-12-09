شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة ليخترق مقاومة القناة اللحظية الهابطة ويقترب من اختبار المقاومة المحورية 46.35، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل تدريجي، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 43.57.

نشير إلى أن اختراق 46.35 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 48.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.60 والمقاومة 46.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط