شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً لدعم القناة اللحظية الصاعدة، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 25.06 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات فوق 23.60 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.80 والمقاومة 25.06

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد