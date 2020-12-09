شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد من جديد بعد الانخفاض المؤقت الذي شهده هذا الصباح، ليبقى السيناريو الإيجابي الرئيسي قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا التالية تتواجد عند 1900.00 ثم 1928.60، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق 1850.00 والأهم فوق 1838.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1845.00 والمقاومة 1885.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد