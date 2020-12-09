شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس يتوقع تباطؤ معدل التضخم لشهر نوفمبر إلى 0.2% على أساس شهري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يتباطأ معدل التضخم لشهر نوفمبر في إجمالي مصر على أساس شهري إلى 0.2% مقارنة مع ذروة العام عند 2.3% في أكتوبر، لكنه يرتفع على أساس سنوي إلى 5.3% مقابل 4.6% في أكتوبر.

كما توقعت "السويفي"، في تصريحات صحفية، أن يسير التضخم في المناطق الحضرية في مصر على نفس النمط، متباطئًا على أساس شهري إلى 0.3% مقارنة بـ 1.8% في أكتوبر، لكنه يرتفع إلى 5.1% على أساس سنوي مقارنة بـ 4.5% في أكتوبر، ومن المتوقع أن ينتهي التضخم في حضر مصر في عام 2020 بمتوسط 5.0% على أساس سنوي.

وسبق أن أشاد البنك التجاري الدولي، بتحقيق مصر أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2 نقطة مئوية، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019.

وقال البنك، في تقريره الأخير، إن مصر نجحت في الحفاظ على معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري 9% (± 3%)، مستعرضاً تطور معدلاته خلال عام 2020، حيث سجل 4.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 3.7% في سبتمبر، و3.4% في أغسطس، و4.2% في يوليو، و5.6% في يونيو، و4.7% في مايو، و5.9% في أبريل، و5.1% في مارس، و5.3% في فبراير، و7.2% في يناير.

ونوه التقرير، إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية يدعم استقرار معدلات التضخم، مشيراً إلى تسجيل أسعار الغذاء معدلات سالبة (انخفاض في الأسعار) للمرة السابعة منذ بداية 2020، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير، وذلك وفقاً لمعدلات التغير على أساس سنوي لحصر الجمهورية.