شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالسوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية في السوق المحلى.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الأسمنت 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع و يصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حديد التسليح سجل أسعارا تتراوح بين 10600 - 11100جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيها للطن.

وكان سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، قال إن ارتفاع سعر حديد التسليح بقيمة 500 جنيه فى الطن جاء بعد الزيادة العالمية فى أسعار خامات الحديد بقيمة 40 دولارا فى الطن خلال الأسبوعيين الماضيين، كما أنها فى ارتفاعات يومية خلال الفترة الحالية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الغاز على المصانع ضعف السعر العالمى للطاقة، حيث يضخ سعره فى مصر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يباع عالميا بما يتراوح من 1.5 إلى 2 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.

وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن المنشآت الصناعية لم تستطع تحمل الكثير من الأعباء المالية فى العملية التصنيعية، ورغم ارتفاع المطالب بتخفيض سعر الغاز لم تستجيب الحكومة حتى الآن بالتخفيض وتعديل السعر الحالى تماشيا مع الأسعار العالمية للطاقة، ودعم الصناعة الوطنية قاطرة النمو فى كافة اقتصاديات دول العالم المتقدم ، وزادت الأعباء بارتفاع سعر خامات التصنيع من الخردة عالميا مع توقعات باستمرار الارتفاع فى سعر الطن.