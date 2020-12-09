النفط يرتفع وآمال لقاح كورونا ترجح أمام زيادة المخزونات الأمريكية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، ليقلص الخام خسائر تكبدها في وقت سابق، وسط أنباء إيجابية عن لقاحات كوفيد-19 عززت آمال المستثمرين بتعافي الطلب على الوقود مما طغى على القلق إزاء قفزة غير متوقعة لمخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 11 سنتا ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 48.95 دولار للبرميل، بعد أن كسب خمسة سنتات أمس. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات ما يوازي 0.2 بالمئة إلى 45.69 دولار بعدما فقد 16 سنتا الثلاثاء.

وذكر معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات الخام والبنزين والمشتقات سجلت زيادة كبيرة الشهر الماضي وقفز مخزون الخام 1.14 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 1.42 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر اليوم بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وقال تشيوكي تشن كبير المحللين في صنوارد تريدينج "تنامي المخزونات الأمريكية يثير حذر المستثمرين ويحفزهم لتصفية مراكز دائنة قبل بيانات إدارة معلومات الطاقة".

وتابع "لكن أنباء أكثر تفاؤلا عن تقدم تطوير لقاحات وآمال تحفيز اقتصادي أمريكي من الرئيس المنتخب جو بايدن حافظت على المعنويات الإيجابية في السوق. وتوقع أن يتجه الخامان القياسيان نحو 50 دولارا للبرميل في وقت لاحق من الشهر الجاري.