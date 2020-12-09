شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الكويتي يعتزم تدشين 7 مشاريع تكنولوجية في 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعتزم بنك الكويت المركزي على تطوير وتنفيذ مجموعة من المشاريع المتعلقة بالنظم وبرامج التقنيات الحديثة والتي من المتوقع تدشينها خلال الربع الاول من 2021 وبعضها في النصف الثاني من العام المقبل.

ويأتي في مقدمة تلك المشاريع نظام الكويت الوطني للمدفوعات والذي سيشكل طفرة في تعزيز الشمول المالي وتجهيز البنية التحتية للعملة الرقيمة لبنك الكويت المركزي فضلا عن نظام الخزينة الالكترونية والتي ستوفر استلام النقد وعمليات العد والفرز والتخزين بطريقة آلية باستخدام الروبوت، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ومن تلك المشاريع أيضا مشروع الخزينة الالكترونية والذي يهدف الى تنظيم اجراءات سحب وايداع النقد في خزينة بنك الكويت المركزي لتنفيذها بصورة آلية، حيث يقوم النظام بعد استلام النقد بتنفيذ عمليات العد والفرز والتخزين بصورة آلية باستخدام الروبوت، وكذلك لدى سحب المبالغ من الخزينة، ومن المتوقع تطبيق النظام خلال الربع الاول من 2021.

ومن تلك المشاريع نظام إدارة النقد والذي يوفر إمكانية قيام البنوك المحلية بحجز مواعيد مسبقة سواء لسحب أو ايداع اوراق النقد مع تحديد الكميات موزعة على الفئات المختلفة ويحقق النظام مزايا عديدة أهمها تنظيم أعمال الخزينة سواء لدى بنك الكويت المركزي أو لدى البنوك المحلية ومن المتوقع تطبيق النظام خلال الربع الاول من 2021.

ورابع تلك المشاريع نظام إدارة إصدارات بنك الكويت المركزي والذي يمثل النظام المذكور أحد جوانب البنية التحتية لإدارة أدوات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي لامتصاص فائض السيولة من خلال إصدار السندات والتورق، حيث يهدف النظام الى ميكنة عملية الاصدار من خلال قيام البنوك المحلية بتحديد قيمة المبالغ التي ترغب في توظيفها آليا، ويقوم النظام وفقا لعدد من المعايير الفنية بإخطار كل بنك بقيمة الحصة التي تم تخصيصها له في إصدار السندات والتورق.

ومن المشاريع أيضا نظام إدارة الشكاوى والتظلمات الذي يوفر النظام إمكانية قيام عملاء الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بتقديم الشكاوى والتظلمات المتعلقة بتعاملاتهم مع تلك الجهات من خلال تطبيق الكتروني عبر الاجهزة الذكية وذلك على مدار الساعة خلال كافة أيام الاسبوع.

وسادس تلك المشاريع مشروع نظام المدفوعات بدول الخليج والذي يهدف لتطبيق نظام المدفوعات الخليجي إلى تخفيض تكلفة التحويلات المالية من خلال استخدام اسعار صرف العملات الخليجية الرسمية بشكل مباشر دون توسيط أي عملات عالمية وكذلك يوفر النظام امكانية إيداع قيمة الحوالات المصرفية في حسابات المستفيدين لدى البنوك العاملة في دول المجلس خلال نفس اليوم أو بحد أقصى في يوم العمل التالي بدلا من الفترة الحالية التي تستغرق فيما بين 2-3 أيام من خلال استخدم الشبكات الخليجية لتمرير التحويلات المالية ودون الاعتماد على شبكة البنوك العالمية المراسلة، ومن المتوقع البدء بتشغيل النظام خلال النصف الاول من عام 2021.

وسابع تلك المشاريع نظام منصة «بنى» والذي يهدف لتطبيق نظام منصة «بنى» لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية إلى تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسوية الالكترونية في الدول العربية المشاركة وكذلك تشجيع التجارة العربية البينية وانسيابية الأعمال، ويشارك في نظام منصة «بنى» كل من البنوك المركزية ومؤسسات النقد اضافة الى المؤسسات المالية العاملة في الدول العربية، وتأني أهمية النظام الاقليمي لكونه يعمل على تعزيز استخدام العملات العربية في تسوية المدفوعات العربية البينية الى جانب العملات الدولية الرئيسية.

وتتضمن آليات النظام إنشاء نظام مركزي يعمل على مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، ويعد النـظام منصة مشتركة موحدة بين جميع الدول المشاركة لاستقبال وتمرير أوامر الدفع وبدلا من خدمات البنوك المراسلة، حيث يقوم المشاركون بإرسال المدفوعات البينية الى المنصة بدلا من ارسالها عبر شبكات البنوك المراسلة، ومن المتوقع البدء بتطبيق النظام خلال النصف الثاني من 2021.