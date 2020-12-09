شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تعفي مسافري 6 دول من فحص «كورونا» المسبق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أصبح بإمكان المسافرين من بعض الدول إلى دبي إجراء فحص كورونا عند وصولهم إلى مطار دبي الدولي، عوضاً عن الفحص المسبق قبل المغادرة من الوجهة الأصلية.

وقالت «طيران الإمارات» إنه لا يُطلب من جميع الركاب الذين يصلون إلى دبي من دول مجلس التعاون الخليجي من السعودية والكويت والبحرين وعمان، الخضوع لاختبار PCR المسبق قبل المغادرة.

وأضافت في تحديث جديد ل «متطلبات اختبار كوفيد-19 للسفر إلى دبي» أنه «يمكن للمسافرين من هذه الدول إجراء الاختبار عند وصولهم إلى مطار دبي الدولي». مؤكدة أن «هذا لا ينطبق على المسافرين الذين يصلون براً عبر حدود حتا، والذين يجب عليهم الخضوع لاختبار PCR لمدة 96 ساعة من تاريخ الاختبار قبل المغادرة».

وأوضحت: «يمكن للمسافرين من المملكة المتحدة وألمانيا إجراء الاختبارعند الوصول إلى دبي، بدلاً من الفحص المسبق قبل المغادرة».

وأشارت إلى أنه لا يزال أمام الركاب ضمن هذه الفئات خيار إجراء الاختبار قبل 96 ساعة من المغادرة في بلدهم الأصلي.

ومن جانبها، قالت فلاي دبي: «إذا كنت سائحاً مسافراً إلى دبي وانطلقت رحلتك من دول مجلس التعاون الخليجي، سيتوجب إجراء فحص PCR فقط عند الوصول إلى دبي».

وأضافت: إذا كنت مقيماً في دولة الإمارات ومسافراً إلى دبي، وانطلقت رحلتك من دول مجلس التعاون الخليجي، سيتوجب إجراء فحص PCR فقط عند الوصول إلى دبي.