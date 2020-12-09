شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير بئري نفط في حقل «خباز» في كركوك شمال العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كركوك - رويترز قال مسؤولون في قطاع النفط ومصادر أمنية إنه تم تفجير بئري نفط داخل حقل صغير شمال العراق، الأربعاء، وإن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق. ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن التفجيرين في حقل «خباز» النفطي الذي يقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب غربي كركوك. وقال مسؤولو النفط إن الحقل ينتج حوالي 25 ألف برميل يومياً.

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