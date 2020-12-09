6 جنيهات.. تراجع أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب، بقيمة 6 جنيهات، في تعاملات اليوم الثلاثاء. وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن هبوط سعر الذهب اليوم جاء بسبب تراجع سعر أونصة الذهب عالمياً والتي تراجعت من 1872 دولاراً إلى 1860 دولاراً، وسط تغير فى سعر الذهب بصورة مستمرة. ونشرت الصحيفة بياناً بأسعار الذهب اليوم: سعر جرام الذهب 18 سجل 692 جنيها سعر جرام الذهب 21 سجل 807 جنيهات سعر جرام الذهب 24 سجل 922 جنيها سعر الجنيه الذهب سجل 6456 جنيها أونصة الذهب 1860 دولارا وأشارت الصحيفة إلى أن سعر الذهب في مصر ليس بعيداً عن ما تشهده الأسواق الدولية، موضحة أن سعر أونصة الذهب عالمياً هي المحرك الرئيسى لسعر الذهب في مصر، وأن أي تغيرات في سعر الذهب عالمياً ستجعل سعر الذهب في مصر يتغير هبوطاً أو ارتفاعاً، والأمر هنا مرتبط بأداء أسواق الأسهم وكذلك العملات عالميا، والتى تعتبر مؤثر ومحرك لسعر اونصة الذهب فى البورصات.

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