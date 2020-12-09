شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية ترسى على أوكسيدنتال امتياز استكشاف برى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاقية استكشاف امتياز مع أوكسيدنتال بتروليوم للمنطقة البرية رقم 5 . وأضافت أن أوكسيدنتال ستحصل "على حصة 100 بالمئة في مرحلة الاستكشاف وتستثمر 514 مليون درهم (140 مليون دولار)، بما في ذلك رسم المشاركة". وتمتد المنطقة على مساحة 4212 كيلومترا مربعا جنوب شرقي مدينة أبوظبي.

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