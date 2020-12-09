شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 807 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بقيمة 6 جنيهات، وهى نفس قيمة ارتفاع سعر الذهب مساء أمس الثلاثاء، وجاء هبوط سعر الذهب اليوم بسبب تراجع سعر أونصة الذهب عالميا والتى تراجعت من 1872 دولارا إلى 1860 دولارا، وسط تغير فى سعر الذهب بصورة مستمرة.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب 18 سجل 692 جنيها

سعر جرام الذهب 21 سجل 807 جنيهات

سعر جرام الذهب 24 سجل 922 جنيها

سعر الجنيه الذهب سجل 6456 جنيها

أونصة الذهب 1860 دولارا

سعر الذهب فى مصر، ليس بعيدا عن ما تشهده الأسواق الدولية، فسعر اونصة الذهب عالميا هى المحرك الرئيسى لسعر الذهب فى مصر، وأى تغيرات فى سعر الذهب عالميا، ستجعل سعر الذهب فى مصر يتغير هبوطا أو ارتفاعا، والأمر هنا مرتبط بأداء أسواق الأسهم وكذلك العملات عالميا، والتى تعتبر مؤثر ومحرك لسعر اونصة الذهب فى البورصات.

الخليج 365، ينشر تحديثا فوريا لأسعار الذهب على مستوى السوق المحلية فى مصر، وكذلك سوق الذهب عالميا، وتوقعات أسعار الذهب، مصحوبا ببعض الرؤى حول مستقبل سعر الذهب محليا وعالميا، وكذلك حركة مبيعات الذهب داخل الأسواق المصرية.

ويتوقع المتابعون لحركة سعر الذهب استمرار التذبذب الواضح فى سعر الذهب عالميا ومحليار، وذلك فى ظل أجواء داعمة للارتفاع مع تعثر مفاوضات حول نقاط التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما يدعم فكرة الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، ومع حدوث الارتفاع فى سعر الذهب يتجه المستثمر نحو البيع لجنى الأرباح وهكذا، ومن هنا تستمر وتيرة حركة الأسعار هبوطا وارتفاعا.