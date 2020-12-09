الباوند مقابل الين ضعيف-تحليل - 9-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقع سعر الزوج مؤخرا بحيرة من أمره نظرا لاستقراره بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديمه للعزم السلبي ليعيق ذلك الاندفاع الصاعد وليستمر بالتذبذب قرب الحاجز المستقر عند 139.35.
الارتفاع الحالي لا يعد تأكيدا لاستئناف الهجوم الصاعد نظرا لتمركز السعر دون المقاومة المحورية والممتدة نحو 140.65, لذلك سنبقى على ترجيحنا التصحيحي الهابط لحين تسلل التداولات نحو 138.25 وصولا للمتوسط المتحرك 55 والمستقر حاليا قرب 137.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.90 و 138.25
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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