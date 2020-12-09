شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتذبذب دون الحاجز– تحليل - 9-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين مستقرا بشكل سلبي دون الحاجز المتمركز عند 1050.00 ليعيق ذلك المحاولات الصاعدة وليجبره على تجديد التذبذبات الجانبية باستقراره قرب 1028.00.

ما سبق يدعم توقعنا التصحيحي الهابط ولنذكر بتمركز الأهداف السلبية حول 977.00 وصولا نحو 930.00, أما نجاح السعر باختراق الحاجز والثبات فوقه فإن ذلك سيمنحه فرصة لتجديد الضغط على مقاومة القناة الصاعدة والمستقرة حاليا عند 1081.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1050.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط