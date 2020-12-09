الدولار مقابل الفرنك يزحف نحو الأسفل – تحليل - 09-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية هادئة ليزحف تدريجياً نحو هدفنا المنتظر عند 0.8840، ليبقى الاتجاه الهابط مرجحاً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة على المدى القصير والمتوسط. المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون 0.8970. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8800 والمقاومة 0.8930 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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