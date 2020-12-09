شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالارتفاع الآن، ليبتعد عن مستوى 0.7413، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.7530.
الثبات فوق 0.7375 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر لزيارة دعم القناة الرئيسية الصاعدة حول 0.7240 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7380 والمقاومة 0.7500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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