شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض بهدوء – تحليل - 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط تداولات اليوم بميل هابط هادئ ليقترب من اختبار المتوسط المتحرك 50، ويتحرك ضمن قناة لحظية هابطة تظهر بالصورة، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة لزيارة مستوى 43.57 كهدف تصحيحي أول.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، مع الانتباه إلى أن تجاوز المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 41.67 كمحطة تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 46.35 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.60 والمقاومة 46.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط